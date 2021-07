Omicidio a Borghetto di Borbera, strangola il marito (Di lunedì 12 luglio 2021) Omicidio a Borghetto di Borbera strangola il marito con dei lacci da scarpe. Un efferato delitto avvenuto nella provincia di Alessandria. Agostina Barbieri di 60 anni ha ucciso il marito Luciano Giacobone di 64 anni strangolandolo nel pomeriggio di ieri domenica 11 Luglio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Novi Ligure che l’hanno arrestata L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Omicidio di Piera Napoli, il marito ha confessato Arrestata la ... Leggi su webmagazine24 (Di lunedì 12 luglio 2021)diilcon dei lacci da scarpe. Un efferato delitto avvenuto nella provincia di Alessandria. Agostina Barbieri di 60 anni ha ucciso ilLuciano Giacobone di 64 annindolo nel pomeriggio di ieri domenica 11 Luglio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Novi Ligure che l’hanno arrestata L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::di Piera Napoli, ilha confessato Arrestata la ...

