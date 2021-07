L’Italia vince gli Europei: a Napoli come a Capodanno, fuochi d’artificio e botti sul lungomare (Di lunedì 12 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – fuochi d’artificio, botti, caroselli d’auto. A Napoli e nel resto della provincia si festeggia la vittoria delL’Italia agli Europei. Le ‘batterie’ vengono fatte esplodere in diversi quartieri della città ed anche sul lungomare. In giro auto con le bandiere delL’Italia fuori dai finestrini. Sembra, commenta qualcuno, la notte di Capodanno. Sono stati tre suoni di sirena di una nave da crociera ancorata in porto a far partire la festa a Napoli dopo la fine della serie dei ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 12 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti, caroselli d’auto. Ae nel resto della provincia si festeggia la vittoria delagli. Le ‘batterie’ vengono fatte esplodere in diversi quartieri della città ed anche sul. In giro auto con le bandiere delfuori dai finestrini. Sembra, commenta qualcuno, la notte di. Sono stati tre suoni di sirena di una nave da crociera ancorata in porto a far partire la festa adopo la fine della serie dei ...

