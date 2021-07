Advertising

SecolodItalia1 : Le Gattoparde, una saga siciliana al femminile tra i profumi e le memorie di Villa Piccolo - GiuntiEditore : #LeGattoparde di @stefaniabarzini 'è un romanzo mondo. Un libro che avvince totalmente e trasporta il lettore fra l… -

Ultime Notizie dalla rete : Gattoparde una

Il Secolo d'Italia

La proseguono alle 18 Stefania Aphel Barzini con "Le" e alle 19 Luca Bottura con "Il ... Emanuele Macaluso, il romanzo divita". Mercoledì 30 giugno c'è Paolo Di Paolo e il suo "...Perché per la Sicilia lesono così importanti? "Perché la Sicilia è femmina. Èterra di madri. I padri non servono. Agata lo dice benissimo: noi possiamo fare a meno dei padri ma non ...Dopo il grande successo della prima edizione, "Oro Festival" – evento dedicato a letteratura, arte e cultura trasmesso in streaming, a marzo, da Palazzo Farnese – torna a Caprarola anche in estate, e ...