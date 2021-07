La Coppa degli Europei è esplosa anche su Instagram, tra post commossi e ironici dei nostri volti noti (Di lunedì 12 luglio 2021) I calciatori più sexy degli Europei 2021 guarda le foto Fuochi d’artificio, caroselli con le macchine, botti neanche fosse la notte di Capodanno. La finale degli Europei di ieri sera, che ha visto trionfare gli Azzurri guidati da Roberto Mancini, è stata una delle partite più “sentite” di sempre. anche perché arriva dopo un ... Leggi su iodonna (Di lunedì 12 luglio 2021) I calciatori più sexy2021 guarda le foto Fuochi d’artificio, caroselli con le macchine, botti nefosse la notte di Capodanno. La finaledi ieri sera, che ha visto trionfare gli Azzurri guidati da Roberto Mancini, è stata una delle partite più “sentite” di sempre.perché arriva dopo un ...

Agenzia_Ansa : #Euro2020, il rientro degli Azzurri a Roma. Chiellini scende dal bus con la Coppa davanti ai tifosi #ANSA - repubblica : ?? Europei, Italia in festa. La coppa sbarca a Roma: la giornata degli azzurri in tempo reale - DiMarzio : #ITA | Le immagini dell'arrivo degli Azzurri a Roma Fiumicino: la Coppa è in Italia ?? - solounastella : RT @Agenzia_Ansa: #Euro2020, il rientro degli Azzurri a Roma. Chiellini scende dal bus con la Coppa davanti ai tifosi #ANSA - teresaxdxd : RT @Novella_2000: L’arrivo degli Azzurri a Fiumicino con la Coppa dopo la vittoria degli Europei (VIDEO) #euro2020 #ItsComingRome https://t… -