L' 11 luglio festa nazionale? Un modo per arrivare a fischiarci l' inno da soli

(Di lunedì 12 luglio 2021) Vorrei lanciare un appello per non far diventare l’11, a differenza di quanto proposto da Fulvio Collovati. L’anniversario congiunto delle vittorie al Mundial ’82 e all’Europeo 2021 merita destino migliore; noi italiani invece istituiamo feste nazionali al precipuo scopo di dilaniarci. Devo ricordarvi la stucchevole quadriglia che si verifica puntuale ogni 25 aprile, fra attualizzazioni più o meno patetiche e distinguo più o meno pelosi? Il primo maggio è talmente divisivo che, con lo strascico di polemiche a ogni concertone, fa venire voglia di passare la giornata a lavorare anche ai più sfaticati. Non parliamo del ...

I festeggiamenti nelle città Vorrei lanciare un appello per non far diventare l'11nazionale, a differenza di quanto proposto da Fulvio Collovati. L'anniversario congiunto delle vittorie al Mundial '82 e a Euro 2020 non farebbe altro che dividerci: come ogni 25 aprile o 1° maggio ...