Immobile risponde alla critiche | “Parlate Io continuo a vincere Scarpa d’oro e campione d’Europa”

Su Instagram, con una storia pubblicata sul suo profilo personale, l'attaccante della Lazio, Ciro Immobile, ha risposto alle critiche che ha ricevuto, anche durante questi Europei. L'attaccante ha così risposto a chi criticava: "Continuate a parlare. In nemmeno un anno Scarpa d'oro e campione d'Europa. Continuate a parlare, nel frattempo io continuo a vincere" e poi la frase nota in napoletano dove scrive: "Magnatev u limone".

