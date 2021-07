Forza morale oltre la tecnica (Di lunedì 12 luglio 2021) It's coming Rome. La coppa Europa torna a casa : non a Wembley, ma in Italia. Due parate di Donnarumma ai rigori finali sgonfiano il grande sogno inglese. Dopo 53 anni siamo di nuovo campioni d'Europa ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 12 luglio 2021) It's coming Rome. La coppa Europa torna a casa : non a Wembley, ma in Italia. Due parate di Donnarumma ai rigori finali sgonfiano il grande sogno inglese. Dopo 53 anni siamo di nuovo campioni d'Europa ...

Ultime Notizie dalla rete : Forza morale Forza morale oltre la tecnica La forza morale questa volta va oltre quella tecnica. Sotto la pioggia di Wembley l'Italia si trova per la prima volta in svantaggio dopo due soli minuti, con le gambe molli e le idee confuse. Eppure ...

Italia campione, una prova d'orgoglio per il Paese dopo il periodo peggiore delle nostre vite Non senza una base tecnica e una forza morale. Il calcio non è metafora della vita e della politica; ma la Nazionale finisce sempre per assomigliare alla nazione che rappresenta. In questo mese, la ...

