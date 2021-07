Calciomercato Spezia: ufficiale l’arrivo di Zovko. Il comunicato (Di lunedì 12 luglio 2021) Lo Spezia ha ufficializzato un colpo di mercato: è ufficiale infatti l’arrivo di Petar Zovko nel club ligure Lo Spezia ha ufficializzato l’arrivo di Petar Zovko. Il comunicato ufficiale: «Ecco Petar Zovko, estremo difensore classe 2002, svincolato, che si lega alle Aquile per le prossime tre stagioni. Bosniaco, fisico possente, come testimoniano i 192 cm di altezza. Cresciuto nel Siroki Brijeg, club della Bosnia – Erzegovina, viene acquistato nel 2018 dalla Sampdoria, dove gioca nelle selezioni Under 17, Under 18 e ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 12 luglio 2021) Loha ufficializzato un colpo di mercato: èinfattidi Petarnel club ligure Loha ufficializzatodi Petar. Il: «Ecco Petar, estremo difensore classe 2002, svincolato, che si lega alle Aquile per le prossime tre stagioni. Bosniaco, fisico possente, come testimoniano i 192 cm di altezza. Cresciuto nel Siroki Brijeg, club della Bosnia – Erzegovina, viene acquistato nel 2018 dalla Sampdoria, dove gioca nelle selezioni Under 17, Under 18 e ...

