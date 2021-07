Calabria: fonti centrosinistra, la scienziata Amalia Bruni candidata a regionali (2) (Di lunedì 12 luglio 2021) (Adnkronos) – Amalia Bruni è una neurologa e dirige il centro regionale di Neurogenetica di Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro. Ha collaborato con Rita Levi Montalcini ed è nota soprattutto per aver guidato il suo team di ricerca nella scoperta della ‘nicastrina’ , una proteina implicata nel meccanismo patogenetico della demenza precoce dell’Alzheimer. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 12 luglio 2021) (Adnkronos) –è una neurologa e dirige il centro regionale di Neurogenetica di Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro. Ha collaborato con Rita Levi Montalcini ed è nota soprattutto per aver guidato il suo team di ricerca nella scoperta della ‘nicastrina’ , una proteina implicata nel meccanismo patogenetico della demenza precoce dell’Alzheimer. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

