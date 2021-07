Bonucci ‘scherza’ l’Inghilterra: “Ne dovete mangiare ancora di pastasciutta!” (Di lunedì 12 luglio 2021) Bonucci, messaggio all’Inghilterra dopo il trionfo a Wembley: “Ne dovete mangiare ancora di pastasciutta” “It’s coming Rome“. È uno dei cori intonati da Bonucci, insieme a Jorginho, nello spogliatoio di Wembley… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di lunedì 12 luglio 2021), messaggio aldopo il trionfo a Wembley: “Nedi pastasciutta” “It’s coming Rome“. È uno dei cori intonati da, insieme a Jorginho, nello spogliatoio di Wembley… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

