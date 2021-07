Bonucci & Chiellini. Gli instancabili amici rinati in azzurro dopo le lacrime (Di lunedì 12 luglio 2021) Dalla disperazione per l'eliminazione mondiale a San Siro alle belle prestazioni di Euro 2020. Leo, a 34 anni, col gol del pari è il più vecchio di sempre a segnare in una finale del campionato Leggi su ilgiornale (Di lunedì 12 luglio 2021) Dalla disperazione per l'eliminazione mondiale a San Siro alle belle prestazioni di Euro 2020. Leo, a 34 anni, col gol del pari è il più vecchio di sempre a segnare in una finale del campionato

juventusfc : ????????????????????????????????????! ???????? GLI #AZZURRI CE L’HANNO FATTA! HANNO VINTO #EURO2020! ?? COMPLIMENTI AI NOSTRI FAB FOUR BI… - EURO2020 : Oldest player to score in a EURO final ?? EURO 2020 winner ?? ???? Leonardo Bonucci ?? #EURO2020… - Betclic : Le duo Bonucci / Chiellini #ITAENG : - hislittlething_ : RT @blackfuori: Leonardo Bonucci ha tirato le frecce, l’arco e pure l’arciere #ItaliaInghilterra #ItsComingRome #Euro2020Final https://t.co… - giuloc : Italia-Inghilterra 4-3 dcr, azzurri campioni d’Europa: maestri a casa loro. La raddrizza Bonucci, Donnarumma para i… -