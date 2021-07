Azzurri al Quirinale | Mattarella saluta da “tifoso” Draghi | orgogliosi di voi

(Di martedì 13 luglio 2021) Il bagno di folla per la Nazionale non c'è stato ma Roma ha voluto comunque tributare il suo abbraccio alla Nazionale di Roberto Mancini campione d'Europa. Sconsigliato il giro in pullman scoperto lungo le vie della capitale ma la staffetta che ha accompagnato il pullman azzurro dall'hotel Parco dei Principi, dove ha riposato per parte della mattinata ed il Palazzo del, e successivamente Palazzo Chigi, è stata accompagnata dall'applauso di quanti hanno atteso la Nazionale lungo la strada. Una volta parcheggiato il pullman, un'altra piccola folla sostava dinanzi l'ingresso dei giardini del ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Azzurri Quirinale

...partito da Palazzo Chigi dopo l'incontro con il premier Draghi e quello con Mattarella in... Nelle due ore di percorso dopo aver lasciato Palazzo Chigi è cominciato lo show degli..."Per noi - ha detto Gravina - è un onore essere qui al, come è stato ieri quando abbiamo ... È lì che dopo essere ricevuti da Mario Draghi glisaliranno per festeggiare la vittoria. "...Roma, 12 lug. (Adnkronos) – Il pulmann degli azzurri dal calcio con la Coppa di campioni d'Europa sono arrivati a Palazzo Chigi. Due ali di folla festante hanno accompagnato la Nazionale di calcio nel ...Per gli Azzurri bagno di folla per le strade del centro della Capitale a bordo di un pullman scoperto per ricevere l'omaggio di centinaia di tifosi, che hanno accompagnato la Nazionale nel giro dal Qu ...