Azzurri a Roma | l' accoglienza dei tifosi Nel pomeriggio l' incontro con Mattarella e Draghi

Advertising

Palazzo_Chigi : Campioni d’Europa! Grazie #Azzurri! Avete scritto una straordinaria pagina di storia, non solo sportiva. Vi aspetti… - MCriscitiello : Azzurri rientrati a Roma. Ore 7.15! Live SportItalia @tvdellosport ?????????????? @Glongari @AlfredoPedulla @laballara… - fanpage : Gli Azzurri sono tornati a casa da #campionideuropa. La coppa è a Roma! ? #ItsComingRome #Euro2020Final #12luglio - morena_faenza : Via @Agenzia_Ansa Europei, gli Azzurri a Roma, Chiellini scende dal bus con la Coppa davanti ai tifosi - despertaos : RT @Andysaro: Jacopo è il ragazzo di Roma che suonava la chitarra elettrica al tramonto durante il primo lockdown sopra #PiazzaNavona deser… -

Ultime Notizie dalla rete : Azzurri Roma

Per glie lo staff maglia celebrativa con la scritta "campioni" sul retro e le firme d'oro stilizzate di tutti i giocatori. La Nazionale pranzerà in albergo e poi nel pomeriggio, dalle 17, ...è letteralmente impazzita nelle fan zone dedicate ai supporter, già collaudate in ... in sella a una moto, la vittoria degliagli europei per le strade di San Severo (foggia). Ferito ...Lo scozzese The National festeggia la vittoria dell'Italia ROMA (ITALPRESS ... The National festeggia il successo degli azzurri e fa il verso agli inglesi con "It's coming Rome!".Ad alcuni membri del gruppo, su tutti il condottiero Roberto Mancini, è stato concesso di rientrare a casa, abitando a pochi passi dal luogo del ritiro. La lunga notte dei Campioni d’Europa dell’Itali ...