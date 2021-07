(Di lunedì 12 luglio 2021)- Dal 19inizia ilper la. “Da lunedì 19, con l’eliminazione di tutte le isole ecologiche permanenti, prenderà il via laal centro cittadino di, attraverso il posizionamento di sei isole mobili attrezzate e vigilate, nelle quali, esclusivamente la mattina, ad orari prestabiliti, sarà possibile conferire i rifiuti differenziati, come da calendario settimanale in vigore sul territorio. Sul posto sarà presente la Polizia Locale, supportata ...

CorriereCitta : Anzio, attivo dal 19 luglio il nuovo servizio per la raccolta differenziata: tutto quello che serve sapere -

Ultime Notizie dalla rete : Anzio attivo

Il Corriere della Città

'Da lunedì 19 luglio, al centro cittadino di, con l'eliminazione delle isole ecologiche, saràil nuovo servizio per implementare la ...... sotto il coordinamento del Circolo Legambiente Terracina 'Pisco Montano', da sempre molto...2) La Spezia 3) Livorno 4) Elba - Portoferraio 5) Talamone 6) Cala Galera 7) Santa Marinella 8)/...Ingresso libero, con prenotazione tramite posta elettronica pol.culturali@comune.anzio.roma.it “E’ molto emozionante ... Uno dei più importanti interpreti della musica popolare, con all’attivo ...In un calcio malato di soldi e business, in giro per il mondo resistono alcune bandiere, una di queste è il milanista Alessio Romagnoli.