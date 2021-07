Ama: fiamme su mezzo durante festeggiamenti Europei, ma nessun danno (Di lunedì 12 luglio 2021) Roma – Un autocarro Iveco di Ama, parcheggiato in via Marsala 110, ha preso fuoco stanotte alle 00.30 durante i festeggiamenti per la vittoria della Nazionale di calcio a Wembley. Il mezzo carico di spazzatura cartacea, probabilmente a causa del lancio di un petardo, ha preso fuoco. Il veicolo, apparentemente, non ha riportato danni. L’incendio ha interessato esclusivamente il carico ed è stato immediatamente spento dai vigili del fuoco. Sull’episodio indagano i Carabinieri del Nucleo Scalo Termini. Leggi su romadailynews (Di lunedì 12 luglio 2021) Roma – Un autocarro Iveco di Ama, parcheggiato in via Marsala 110, ha preso fuoco stanotte alle 00.30per la vittoria della Nazionale di calcio a Wembley. Ilcarico di spazzatura cartacea, probabilmente a causa del lancio di un petardo, ha preso fuoco. Il veicolo, apparentemente, non ha riportato danni. L’incendio ha interessato esclusivamente il carico ed è stato immediatamente spento dai vigili del fuoco. Sull’episodio indagano i Carabinieri del Nucleo Scalo Termini.

