A San Severo un bimbo rischia la vita per un regolamento di conti mafioso | quanti come lui?

(Di lunedì 12 luglio 2021) Quel bambino di sei anni appeso tra lae la morte, colpito insieme allo zio durante undia Sandi Foggia, dovrebbe far sussultare Governo e Parlamento che stanno lavorando alla riforma della Giustizia.sono oggi i minori nelle stesse condizioni di questo bambino in Italia?sono cioè i minori che stanno crescendo in una famiglia mafiosa, che ne stanno assorbendo giorno dopo giorno i codici culturali, i modelli comportamentali, gli obiettivi esistenziali? Quante sono oggi le donne, spesso giovanissime mogli e madri, che preoccupate per il proprio ...

Advertising

Agenzia_Ansa : A San Severo (Foggia) ucciso un pregiudicato, Matteo Anastasio, mentre festeggiava la vittoria della nazionale insi… - pdnetwork : Nella notte, a San Severo, Foggia, è stata incendiata l'auto di Felice #Carrabba. La comunità del PD si schiera al… - ilfattoblog : 'Nel nostro Paese sono ancora troppe le persone che vivono nella paura agghiacciante prodotta dall'intimidazione ma… - infoitinterno : San Severo, 42enne ucciso mentre festeggia l’Italia: gravissimo il nipote di 6 anni che era in scooter… - alessiomagno1 : #perlenapoletane A Napoli in Piazza San Domenico nr 9 c’è il Palazzo San Severo. Il 18 ottobre del 1590 nelle sue s… -

Ultime Notizie dalla rete : San Severo

Sangiorgi), con la presentazione del libro di Ilva Fiori L'am cuntéva , un racconto corale sullo stile di vita rurale nella frazione di, ma potrebbe trattarsi di qualsiasi altro luogo ......guardando in diretta TV le immagini dei tifosi italiani inglesi in occasione della finale di ieri durante i festeggiamenti è morto nella notte Matteo Anastasio pregiudicato di 42 anni di...Matteo Anastasio, pregiudicato originario di San Severo, in provincia di Foggia, è stato ucciso durante i festeggiamenti per la vittoria dell’Italia ...“L’omicidio di Matteo Anastasio a San Severo con il ferimento del nipote, un bambino di soli 6 anni, che era sullo scooter dello zio per festeggiare la vittoria degli Europei di calcio, ci lascia sgom ...