AGI - "Forza azzurri, Dita incrociate per la finale di stasera": con queste parole la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha ribadito il suo tifo per gli azzurri in un tweet poco prima di Italia-Inghilterra. La politica tedesca ha postato la foto della maglietta della nazionale italiana con il suo nome e il 27 sulla schiena (il numero gli Stati membri) che le è stata donata dallo staff della Commissione in Italia in occasione della cerimonia a cui ha partecipato oggi a Cibeno, in Emilia, in ricordo delle vittime della strage nazista del 1944. "Una sorpresa molto bella", l'ha definita la Von der Leyen.

DavidSassoli : In visita con Ursula von der Leyen al campo di #Fossoli, nell'anniversario dell'eccidio nazista di Cibeno costato l… - RegioneER : Campo Fossoli, i presidenti @vonderleyen, @DavidSassoli e @sbonaccini alla commemorazione dell’ECCIDIO NAZISTA de… - RaiNews : Il presidente del Parlamento Ue David Sassoli, , in visita a #Fossoli con Ursula von Der Leyen per commemorare il 7… - AseroGiovanna : RT @Marco_dreams: David Sassoli, Ursula von der Leyen, Prodi, Castagnetti, Bonaccini, Patrizio Bianchi, il vescovo di Carpi e il rabbino Be… - romolog : RT @Agenzia_Italia: Von der Leyen con la maglia azzurra: 'Dita incrociate' -