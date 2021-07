Viabilità Roma Regione Lazio del 11-07-2021 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 11 luglio 2021)DEL 11 LUGLIOORE 13.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAPER TRAFFICO INTENSO CODE A TRATTI SULLA LITORANEA TRA TOR PATERNO E MARINA DI ARDEA IN ENTRAMBI I SENSI. PER IL RESTO LA CIRCONE SI MANTIENE REGOLARE SU GRAN PARTE DELLA RETE VIARIA DELLA. QUESTA SERA ALLE 21.00 SI GIOCHERA’ LA FINALE DELL’EUROPEO TRA ITALIA E INGHILTERRA; SUL FRONTE DEL TRASPORTO PUBBLICO ED IN PARTICOLARE SULLA RETE ATAC, LA METROPOLITANA EFFETTUERÀ SERVIZIO STRAORDINARIO CON ULTIMA CORSA ALL’1.30; ...