Vasto | la candidata Pennetta | ' Attivare tutti i fondi per bonificare l' area di Fosso Marino'

(Di domenica 11 luglio 2021) 'Niente di nuovo sotto il sole, nostro malgrado il canale dicontinui a rappresentare una vergogna ambientale per la nostra città e la nostra costa'. Critica lasindaco per il ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Vasto candidata

ChietiToday

Critica lasindaco per il movimento civico L'Arcobaleno, Angela Pennetta. 'Ancora in ... in particolare aMarina, in particolare nella stagione estiva ad altissima affluenza di turisti'.... nel lasciare il Comune squattrinato, tiene tanto all'immagine (sua e della sua- sindaco)...programma!Vasto ha bisogno di altro, Vasto merita altro". Ad unirsi al coro di protesta e a chiedere l'immediata bonifica dell'area, anche la candidata sindaca del comitato civico L'Arcobaleno, Angela Pennetta.di Grazia Candido (foto di Antonio Sollazzo) – Una full immersion di cinema e teatro con l’atteso evento “Cantieri Culturali”. E’ stata presentata questa mattina, a Pala ...