UFC, McGregor si rompe la caviglia: Poirier vince per stop medico e lo prende in giro (Di domenica 11 luglio 2021) Doveva essere l'occasione del rilancio di Conor McGregor e invece rischia di essere il punto di non ritorno. L'incontro di chiusura della trilogia tra l'irlandese e Dustin Poirier termina con uno stop medico a causa della rottura della caviglia di Conor a fine primo round: McGregor poggia male la caviglia che si gira in modo innaturale, urla di dolore e incontro già finito con Poirier che vince, esulta e sfotte anche l'avversario, imitando la camminata tipica dell'irlandese. Un match che stava comunque andando in direzione ...

