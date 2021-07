Svolta tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte per il futuro del M5S: accordo raggiunto, l’annuncio (Di domenica 11 luglio 2021) Dopo settimane bollenti che sembravano condurre verso un’inevitabile scisma nel MoVimento 5 Stelle, è arrivato l’accordo tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte. Il garante e il leader in pectore si sono riavvicinati dopo gli scontri dei giorni scorsi e hanno definito un accordo. Presto gli iscritti saranno chiamati al voto. M5S, accordo Grillo-Conte: stabilita la nuova struttura Alla fine i sette saggi ce l’hanno fatta. Chiamati dal garante Grillo a fare da pacieri tra lui e l’ex premier, sono riusciti a riportare le ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 11 luglio 2021) Dopo settimane bollenti che sembravano condurre verso un’inevitabile scisma nel MoVimento 5 Stelle, è arrivato l’tra. Il garante e il leader in pectore si sono riavvicinati dopo gli scontri dei giorni scorsi e hanno definito un. Presto gli iscritti saranno chiamati al voto. M5S,: stabilita la nuova struttura Alla fine i sette saggi ce l’hanno fatta. Chiamati dal garantea fare da pacieri tra lui e l’ex premier, sono riusciti a riportare le ...

