Spavento per Lozano in Nazionale, perde i sensi e finisce in ospedale – VIDEO (Di domenica 11 luglio 2021) Nel corso di Messico-Trinidad e Tobago, Lozano si è scontrato con il portiere avversario perdendo i sensi. Il calciatore del Napoli ora sta bene, ma è stato portato d’urgenza in ospedale Momenti di paura nel corso di Messico-Trinidad e Tobago, match d’esordio della Gold Cup. Nei primi minuti di gioco, infatti, Hirving Lozano si è scontrato con il portiere avversario Phillipp. Un contatto durissimo tra la testa del calciatore del Napoli e il ginocchio dell’estremo difensore. Ad avere la peggio il messicano che è rimasto a terra immobile e senza sensi per diversi ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 11 luglio 2021) Nel corso di Messico-Trinidad e Tobago,si è scontrato con il portiere avversariondo i. Il calciatore del Napoli ora sta bene, ma è stato portato d’urgenza inMomenti di paura nel corso di Messico-Trinidad e Tobago, match d’esordio della Gold Cup. Nei primi minuti di gioco, infatti, Hirvingsi è scontrato con il portiere avversario Phillipp. Un contatto durissimo tra la testa del calciatore del Napoli e il ginocchio dell’estremo difensore. Ad avere la peggio il messicano che è rimasto a terra immobile e senzaper diversi ...

