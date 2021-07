Spari all’impazzata: don Patriciello sospende tutto e fa un appello urgente (Di domenica 11 luglio 2021) Ancora un dramma e arriva la decisione di don Patriciello che sconvolge tutti ma assolutamente necessaria per il bene della comunità. Dopo l’ennesima “Stesa” al parco Verde di Caivano, infatti, don Patriciello ha deciso di sospendere il campo estivo, con il dolore delle tante famiglie. Il parroco della purtroppo nota zona 167 di Caivano, popoloso L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di domenica 11 luglio 2021) Ancora un dramma e arriva la decisione di donche sconvolge tutti ma assolutamente necessaria per il bene della comunità. Dopo l’ennesima “Stesa” al parco Verde di Caivano, infatti, donha deciso dire il campo estivo, con il dolore delle tante famiglie. Il parroco della purtroppo nota zona 167 di Caivano, popoloso L'articolo proviene da La Luce di Maria.

