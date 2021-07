Richard Branson ha completato il suo primo volo spaziale con Virgin Galactic (Di domenica 11 luglio 2021) Gli astronauti con Richard Branson a bordo di Vss Unity di Virgin Galactic (Youtube – diretta Virgin Galactic)Si è concluso con successo, alle 17.41 ora italiana, il primo volo commerciale suborbitale della Vss Unity, lo spazioplano targato Virgin Galactic, con a bordo un equipaggio completo, guidato dal fondatore della compagnia aerospaziale, l’imprenditore britannico sir Richard Branson. Un test fondamentale per la società, che punta sui viaggi suborbitali e con questa ... Leggi su wired (Di domenica 11 luglio 2021) Gli astronauti cona bordo di Vss Unity di(Youtube – diretta)Si è concluso con successo, alle 17.41 ora italiana, ilcommerciale suborbitale della Vss Unity, lo spazioplano targato, con a bordo un equipaggio completo, guidato dal fondatore della compagnia aero, l’imprenditore britannico sir. Un test fondamentale per la società, che punta sui viaggi suborbitali e con questa ...

