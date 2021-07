Raffaella Carrà, l’ultimo gesto commovente prima di morire: da brividi (Di domenica 11 luglio 2021) Raffaella Carrà non smette di stupire ed emozionare gli italiani anche dopo la sua morte: l’ultimo gesto prima di andare via ha stupito tutti Dopo la sua morte arriva un altro dei suoi commoventi gesti compiuti prima che potesse essere troppo tardi. Raffaella Carrà ha firmato da un notaio la donazione della palestra dove si L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 11 luglio 2021)non smette di stupire ed emozionare gli italiani anche dopo la sua morte:di andare via ha stupito tutti Dopo la sua morte arriva un altro dei suoi commoventi gesti compiutiche potesse essere troppo tardi.ha firmato da un notaio la donazione della palestra dove si L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

_Techetechete : E stasera andiamo avanti con il nostro tributo a Raffaella Carrà. La puntata è di Massimiliano Canè, il titolo: 'Ra… - RaiCultura : Il video è tratto dall'edizione di 'Canzonissima' del 1971 con lo storico e iconico Tuca tuca cantato e ballato da… - guardian : Raffaella Carrà, Italian cultural institution and LGBT icon, laid to rest in Rome - DarioL46 : RT @fanpage: Raffaella Carrà ha donato fino alla fine dei suoi giorni, è ciò che emerge da un post di ringraziamento del governatore della… - howlettsolo : Ha fatto più Raffaella Carrà per la comunità LGBT che un certo vip italiano che non nominerò. -