Qualificazioni Atp Amburgo 2021 | Giannessi sconfitto in tre set da Marterer

(Di domenica 11 luglio 2021) Niente da fare per Alessandroche nel secondo turno delleal torneo Atp diè statoda Maximilianin tre set (3-6, 6-3, 7-5). Comincia in salita il primo set per l’azzurro che perde il servizio nel secondo game. Ma la reazione è ottima eporta a casa ben cinque giochi di fila e tre break conquistando il parziale. Nel secondo set ancora un servizio perso dallo spezzino che risponde subito strappando la battuta all’avversario nel game successivo. Ma nel terzo gioco il tedesco non fallisce la seconda palla ...

