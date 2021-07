Pierluigi Pardo nei guai: provvedimenti legali da parte di Mediaset. Il comunicato (Di domenica 11 luglio 2021) In arrivo dei guai giudiziari per Pierluigi Pardo, preso di mira da Mediaset per il suo passaggio a Dazn: spunta il comunicato. provvedimenti in arrivo per il commentatore televisivo (via Getty Images)Rischia di finire malissimo il rapporto lavorativo tra Pierluigi Pardo e la Mediaset. Infatti l’azienda di Cologno Monzese è pronta a prendere provvedimenti legali nei confronti del telecronista di calcio. Il giornalista infatti è stato presentato nella nuova squadra di DAZN, la piattaforma streaming che è ... Leggi su vesuvius (Di domenica 11 luglio 2021) In arrivo deigiudiziari per, preso di mira daper il suo passaggio a Dazn: spunta ilin arrivo per il commentatore televisivo (via Getty Images)Rischia di finire malissimo il rapporto lavorativo trae la. Infatti l’azienda di Cologno Monzese è pronta a prenderenei confronti del telecronista di calcio. Il giornalista infatti è stato presentato nella nuova squadra di DAZN, la piattaforma streaming che è ...

