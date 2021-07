Ostia | incivili gettano materassi in strada in pieno centro e due senzatetto vi ‘alloggiano’ | scoppia la polemica tra i residenti

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 11 luglio 2021) E’dopo che qualche incivile ha gettato duein, in via Vincenzo Vannutelli, a poca distanza dall’incrocio con via Cardinal Ginnasi, all’altezza delle giostre, in. I due, infatti, che adesso si trovano nel marciapiede che funge da spartitraffico, sono stati utilizzati, questa mattina intorno alle 11:00, da due– a quanto pare piuttosto conosciuti nel quartiere – per dormire. La cosa ha infastidito più di qualcuno, soprattutto i commercianti della zona, che hanno parlato di degrado assoluto. ...