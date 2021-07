Migranti, in Salento approda imbarcazione con 68 persone a bordo (Di domenica 11 luglio 2021) commenta E' arrivata in Salento una barca a vela con 68 Migranti a bordo. Una motovedetta della guardia di finanza ha rimorchiato fino al porto di Santa Maria di Leuca (Lecce) l'imbarcazione, sulla ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 11 luglio 2021) commenta E' arrivata inuna barca a vela con 68. Una motovedetta della guardia di finanza ha rimorchiato fino al porto di Santa Maria di Leuca (Lecce) l', sulla ...

Ultime Notizie dalla rete : Migranti Salento Migranti, in Salento approda imbarcazione con 68 persone a bordo commenta E' arrivata in Salento una barca a vela con 68 migranti a bordo. Una motovedetta della guardia di finanza ha rimorchiato fino al porto di Santa Maria di Leuca (Lecce) l'imbarcazione, sulla quale viaggiavano ...

