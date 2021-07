Mercato Inter, arriva un nuovo difensore? Svedese, lo voleva l'Atalanta (Di domenica 11 luglio 2021) Come precisato dal quotidiano, l'Inter potrebbe lavorare all'operazione di Mercato con un ulteriore club che potrebbe abbracciare il calciatore in prestito per una stagione. Relazioni positive da ... Leggi su interdipendenza (Di domenica 11 luglio 2021) Come precisato dal quotidiano, l'potrebbe lavorare all'operazione dicon un ulteriore club che potrebbe abbracciare il calciatore in prestito per una stagione. Relazioni positive da ...

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Inter Mercato Inter, arriva un nuovo difensore? Svedese, lo voleva l'Atalanta Nuove idee per il mercato dell'Inter. Certo, la priorità sugli esterni di centrocampo, ma i nerazzurri sono vigili anche su altri ruoli. Lo spiega La Gazzetta dello Sport oggi. 'Si spiega così l'interessamento per Anel ...

Inter, nodo Vidal: sondaggi esteri, ma mancano veri acquirenti ... Flamengo, Club America e qualche squadra di Mls per Arturo Vidal , che resta un nodo in casa Inter. Come riporta La Gazzetta dello Sport , infatti, il cileno è sul mercato, ma mancano veri ...

Mercato Inter: colpo a zero per gelare la Juventus Sportal Calciomercato Inter, Marotta guarda in Svezia per il centrale di difesa Calciomercato Inter: per rinforzare la difesa, Marotta starebbero guardando in Svezia. Nel mirino il giovane Ahmedhodzic In entrata, come ormai già chiaro, la priorità è legata agli esterni. In primis ...

Sorpresa Inter | Addio con risoluzione del contratto Nainggolan e non solo: un altro esubero dell'Inter potrebbe andare via risolvendo il contratto in essere. Ecco tutti i dettagli ...

