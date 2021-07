M5s: Azzolina, 'ora con leadership Conte ripartiamo' (Di domenica 11 luglio 2021) Roma, 11 lug (Adnkronos) - "Intesa trovata, per il bene del m5s! Ora, con una leadership riconosciuta come quella di Giuseppe Conte il nostro percorso nel Paese può e deve ripartire e rinnovarsi". Lo scrive su Facebook Lucia Azzolina. "Abbiamo battaglie da difendere, e finora - ammettiamolo - non ci siamo riusciti come avremmo voluto. Ma anche nuovi obiettivi da conquistare. Ci sarà l'autunno da affrontare e sarà una sfida importante. La debolezza politica di questi mesi è dipesa proprio dalla mancanza di leadership. Adesso le cose devono cambiare", aggiunge. "Dobbiamo essere consapevoli del fatto che stando in un ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 11 luglio 2021) Roma, 11 lug (Adnkronos) - "Intesa trovata, per il bene del m5s! Ora, con unariconosciuta come quella di Giuseppeil nostro percorso nel Paese può e deve ripartire e rinnovarsi". Lo scrive su Facebook Lucia. "Abbiamo battaglie da difendere, e finora - ammettiamolo - non ci siamo riusciti come avremmo voluto. Ma anche nuovi obiettivi da conquistare. Ci sarà l'autunno da affrontare e sarà una sfida importante. La debolezza politica di questi mesi è dipesa proprio dalla mancanza di. Adesso le cose devono cambiare", aggiunge. "Dobbiamo essere consapevoli del fatto che stando in un ...

Advertising

IesuAnna : RT @ArrendoMi: Sui banchi a rotelle, la Azzolina è stata il miglior Ministro dell’istruzione. Lo ha’ detto il comico Beppe Grillo. Come Gig… - bb91687509 : RT @ArrendoMi: @araccontarlo @matteorenzi Oggi in Italia Matteo Renzi è l’unico Statista Politico vero. Il M5S il nulla è il niente mescola… - ArrendoMi : @araccontarlo @matteorenzi Oggi in Italia Matteo Renzi è l’unico Statista Politico vero. Il M5S il nulla è il nient… - ArrendoMi : Sui banchi a rotelle, la Azzolina è stata il miglior Ministro dell’istruzione. Lo ha’ detto il comico Beppe Grillo.… - BuettoG : Guarda un po' chi si rivede. Ma...i banchi a rotelle e la didattica innovativa che avrebbero dovuto salvare la scuo… -