Lozano shock, l'impatto col portiere è tremendo (Di domenica 11 luglio 2021) L'attaccante del Napoli Hirving Lozano ha subito un grave infortunio nel corso della sfida di Concacaf Gold Cup tra Messico e Trinidad e Tobago. In uno scontro di gioco, Lozano è stato colpito ... Leggi su video.gazzetta (Di domenica 11 luglio 2021) L'attaccante del Napoli Hirvingha subito un grave infortunio nel corso della sfida di Concacaf Gold Cup tra Messico e Trinidad e Tobago. In uno scontro di gioco,è stato colpito ...

Ultime Notizie dalla rete : Lozano shock Che cosa è successo domenica sera nello spogliatoio del Napoli? ... molto più dinamico di 'Baka', e a Politano certamente più fisico di Lozano, e magari con una ... Ronaldo aveva avuto uno shock anafilattico, e aveva rischiato di morire, e si era ripreso dopo più di ...

Il pagellone del Napoli: Insigne il migliore, Maksimovic il peggiore Sugli altri gradini del podio Osimhen, Zielinski e Lozano. Molto bene anche Di Lorenzo. Maksimovic e Lobotka i peggiori foto Hermann MERET 6 Ha vissuto ... l'inizio shock con quel retropassaggio a Udine ...

VIDEO Lozano, infortunio shock col Messico: esce in barella e con il collare Ha perso l'equilibrio ed è stato colpito da una ginocchiata in pieno volto dal portiere trinidadiano Marvin Phillip. Hirving è uscito da campo in barella ed è stato trasportato subito in ospedale con ...

