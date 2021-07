Euro2020 | l’Inghilterra mostra via social la maglia per la finale

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 11 luglio 2021)tramite il proprio profilo Twitter ha condiviso una gif in cuiuna parte dellache verrà utilizzata questa sera nella sfidadi Euro 2020 contro gli Azzurri. Sotto allo scudetto, la scritta Italia e la data odierna. Our fit for the final. pic.twitter.com/FsT5dX9hGQ — England (@England) July 11, 2021 Foto: Twitter Inghilterra L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.