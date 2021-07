Ecco chi è Ballo-Tourè, il probabile vice Theo in casa Milan (Di domenica 11 luglio 2021) Le notizie provenienti dalla Francia, da parte di RMC, sembrano una sentenza: il Milan è sul punto di chiudere per Fodé Ballo-Touré, classe ’97, operazione di circa 7-8 milioni di euro. Ulteriore conferma che i rumors legati a Pezzella in uscita dal Parma si riferivano a un paio di settimane fa. La notizia, che ha una paternità completamente francese, è uscita alle ore 13.40. Fodé Ballo-Touré è un terzino sinistro francese naturalizzato senegalese, cresciuto nel settore giovanile del Paris Saint-Germain. Nel 2017, una volta scaduto il contratto che lo legava al PSG, si è trasferito a Lille con cui ha totalizzato 45 presenze in due ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 11 luglio 2021) Le notizie provenienti dalla Francia, da parte di RMC, sembrano una sentenza: ilè sul punto di chiudere per Fodé-Touré, classe ’97, operazione di circa 7-8 milioni di euro. Ulteriore conferma che i rumors legati a Pezzella in uscita dal Parma si riferivano a un paio di settimane fa. La notizia, che ha una paternità completamente francese, è uscita alle ore 13.40. Fodé-Touré è un terzino sinistro francese naturalizzato senegalese, cresciuto nel settore giovanile del Paris Saint-Germain. Nel 2017, una volta scaduto il contratto che lo legava al PSG, si è trasferito a Lille con cui ha totalizzato 45 presenze in due ...

Advertising

RadioItalia : Che Domenica speciale! Ecco la nostra Classifica Italiana! Chi vorreste vedere sul podio settimana prossima? 1.… - danieleviotti : Anche io vorrei che tutti fossero favorevoli al #DdlZan. Ma purtroppo non è possibile. E non lo è perché chi è cont… - fattoquotidiano : VARIANTE 'DELTA', in Italia nessun controllo per chi arriva. Le testimonianze #delta #fattoquotidiano #6luglio… - Luciano06815942 : RT @GianlucaCastro8: La prima difesa è sempre la famiglia ecco perché è il principale obiettivo di chi vuole distruggere la società... http… - PannaeCoccole : @MigranteDaMarte @FrancescoScati9 @mont_eiro_rossi Vengono pagati da chi sfrutta gli immigrati, da chi ha allevamen… -