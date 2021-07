Djokovic ha vinto per la sesta volta Wimbledon e ora sogna il "Grande Slam" (Di domenica 11 luglio 2021) AGI - Novak Djokovic vince in rimonta e per la sesta volta (la terza consecutiva) il torneo di Wimbledon superando Matteo Berrettini in quattro set con il punteggio di 6-7 6-4 6-4 6-3. La partita è durata 3 ore e 24 minuti. Il campione serbo mantiene così viva la speranza di aggiudicarsi il "Grande Slam" dopo i successi, nel 2021, agli Australian Open e al Roland Garros. Con questa vittoria, inoltre, il numero del mondo raggiunge Roger Federer e Rafa Nadal a quota venti tornei dello Slam vinti in carriera. Il primo set È stato un inizio difficile (ma vincente) quello ... Leggi su agi (Di domenica 11 luglio 2021) AGI - Novakvince in rimonta e per la(la terza consecutiva) il torneo disuperando Matteo Berrettini in quattro set con il punteggio di 6-7 6-4 6-4 6-3. La partita è durata 3 ore e 24 minuti. Il campione serbo mantiene così viva la speranza di aggiudicarsi il "" dopo i successi, nel 2021, agli Australian Open e al Roland Garros. Con questa vittoria, inoltre, il numero del mondo raggiunge Roger Federer e Rafa Nadal a quota venti tornei dellovinti in carriera. Il primo set È stato un inizio difficile (ma vincente) quello ...

