Covid e variante Delta | focolai e allerta in Europa Ecco dove e come avviene contagio

Advertising

SkyTG24 : Dal Regno Unito, uno dei Paesi dove la #varianteDelta è maggiormente diffusa, arriva uno studio che potrebbe aiutar… - Adnkronos : Covid in Gb, la Variante Delta corre: 32mila contagi in un giorno. - MediasetTgcom24 : Pfizer è stato adeguato contro la variante Delta: sperimentazione ad agosto #covid - Gianfra33984664 : RT @Nursar70: Riforma della giustizia, Covid-19, Europei di calcio, DDL Zan, Variante Delta.... Tutti argomenti di attualità... Ma siete an… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Covid, a Sydney picco di casi di variante Delta: morta una donna #Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Covid variante

Sky Tg24

Una donna di 90 anni è la prima vittima dell'ondata di- 19 in corso in Australia con un picco a Sydney, la più grande città del Paese, dove dilaga laDelta . Certo, l'Australia è dall'altra parte del mondo, lontana. Ma quanto sta accadendo ...Ilha ripreso la sua corsa ovunque. Ma in alcuni Paesi ha dei picchi riconducibili non soltanto alla maggiore contagiosità dellaDelta che si sta imponendo sulla Alfa, ma anche alla ...Allarme variante Delta in Europa, in particolare per i focolai che si moltiplicano durante le vacanze e fra i tifosi. Una circolare del Ministero della Salute avverte che le autorità sanitarie ...Speranza: o acceleriamo con tracciamento e vaccinazioni o rischio chiusure ad agosto. Il ministero raccomanda di monitorare la distribuzione delle varianti e applicare tempestivamente restrizioni, iso ...