Covid, a Cuba picco di contagi: in 24 ore quasi 7mila casi e 47 morti (Di domenica 11 luglio 2021) Cuba nelle ultime 24 ore ha registrato un nuovo picco di contagi da Covid, con 6.923 nuovi casi e 47 morti. Dall'inizio della pandemia le infezioni sono state 238.491 e i decessi 1.537. 'Si tratta di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 11 luglio 2021)nelle ultime 24 ore ha registrato un nuovodida, con 6.923 nuovie 47. Dall'inizio della pandemia le infezioni sono state 238.491 e i decessi 1.537. 'Si tratta di ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, a Cuba picco di contagi: in 24 ore quasi 7mila casi e 47 morti #covid - OficPolCubaRoma : RT @MediasetTgcom24: Covid, Cuba autorizza uso del proprio vaccino Abdala #cuba - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Covid, a Cuba picco di contagi: in 24 ore quasi 7mila casi e 47 morti #covid - msg_emanuele : RT @MediasetTgcom24: Covid, a Cuba picco di contagi: in 24 ore quasi 7mila casi e 47 morti #covid - Lella2021 : RT @MediasetTgcom24: Covid, a Cuba picco di contagi: in 24 ore quasi 7mila casi e 47 morti #covid -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Cuba Covid, a Cuba picco di contagi: in 24 ore quasi 7mila casi e 47 morti Cuba nelle ultime 24 ore ha registrato un nuovo picco di contagi da Covid, con 6.923 nuovi casi e 47 morti. Dall'inizio della pandemia le infezioni sono state 238.491 e i decessi 1.537. 'Si tratta di ...

Il vaccino cubano Soberana 02 verrà prodotto in Iran In particolare la collaborazione fra l'Istituto di vaccini Finlay di Cuba e l'Istituto Pasteur in Iran sopra il vaccino contro il covid si basa su un rapporto strategico nel campo della ricerca e lo ...

Aleida Guevara: «La mia Cuba resiste a due pandemie, embargo e Covid» left Covid, a Cuba picco di contagi: in 24 ore quasi 7mila casi e 47 morti Cuba nelle ultime 24 ore ha registrato un nuovo picco di contagi da Covid, con 6.923 nuovi casi e 47 morti. Dall'inizio della pandemia le infezioni sono state 238.491 e i decessi 1.537. "Si tratta di ...

Il vaccino cubano Soberana 02 verrà prodotto in Iran "Cuba e Iran hanno una lunga storia di cooperazione nel settore della biotecnologia", si legge in un comunicato. L'intesa per la fase 3 era già stata raggiunta a gennaio ...

nelle ultime 24 ore ha registrato un nuovo picco di contagi da, con 6.923 nuovi casi e 47 morti. Dall'inizio della pandemia le infezioni sono state 238.491 e i decessi 1.537. 'Si tratta di ...In particolare la collaborazione fra l'Istituto di vaccini Finlay die l'Istituto Pasteur in Iran sopra il vaccino contro ilsi basa su un rapporto strategico nel campo della ricerca e lo ...Cuba nelle ultime 24 ore ha registrato un nuovo picco di contagi da Covid, con 6.923 nuovi casi e 47 morti. Dall'inizio della pandemia le infezioni sono state 238.491 e i decessi 1.537. "Si tratta di ..."Cuba e Iran hanno una lunga storia di cooperazione nel settore della biotecnologia", si legge in un comunicato. L'intesa per la fase 3 era già stata raggiunta a gennaio ...