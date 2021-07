Burioni: test anticorpi dopo vaccino non serve a nulla (Di domenica 11 luglio 2021) “Il dosaggio sierologico degli anticorpi dopo la vaccinazione contro Covid-19 clinicamente non serve a niente”. Così su Twitter Roberto Burioni, professore di Virologia all’Università San Raffaele di Milano, che, a chi chiede il motivo della sua affermazione, risponde così: “perché la quantità di anticorpi non è correlata con la protezione”. Un tweet subito rilanciato da Pierluigi Lopalco, professore ordinario di Igiene presso l’Università di Pisa e assessore alla Sanità della Regione Puglia, che nel ritwittare il messaggio del collega aggiunge “lo ripetiamo fino alla noia. Soldi buttati per non avere ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 11 luglio 2021) “Il dosaggio sierologico deglila vaccinazione contro Covid-19 clinicamente nona niente”. Così su Twitter Roberto, professore di Virologia all’Università San Raffaele di Milano, che, a chi chiede il motivo della sua affermazione, risponde così: “perché la quantità dinon è correlata con la protezione”. Un tweet subito rilanciato da Pierluigi Lopalco, professore ordinario di Igiene presso l’Università di Pisa e assessore alla Sanità della Regione Puglia, che nel ritwittare il messaggio del collega aggiunge “lo ripetiamo fino alla noia. Soldi buttati per non avere ...

