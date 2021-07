Bimbo di 5 anni risucchiato dal bocchettone della piscina in un parco acquatico

(Di domenica 11 luglio 2021) Un bambino di 5è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Perrino di Brindisi. E' statoed è rimasto incastrato in uno dei bocchettoni dell'acquadi un...

Advertising

MediasetTgcom24 : Gallipoli, bimbo di 5 anni risucchiato da bocchettone piscina: è grave #gallipoli - Agenzia_Ansa : Bimbo prodigio della fisica, a 11 anni si laurea ad Anversa. Il belga Laurent Simons ha terminato gli studi in un a… - rtl1025 : ?? Un bambino di 12 anni è morto dopo che gli è caduta in testa la porta del campetto di calcio dove stava giocando… - ivocamic : RT @RadioSavana: Educatrice: 'Hai mai visto una famiglia con due padri?' Un bimbo molto confuso dal racconto risponde: 'È un po' strano!' C… - EugenioBerto70 : Bimbo 5 anni risucchiato da bocchettone piscina, è grave -

Ultime Notizie dalla rete : Bimbo anni

Un bambino di 5è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Perrino di Brindisi. E' stato risucchiato ... Ilè stato inizialmente ricoverato all'ospedale di Gallipoli e poi, per l'...Al momento i positivi collegati all'evento sono quattro: tre persone che hanno tra i 45 e i 60e un bambino di un anno che ha accusato dei sintomi e che, per questo motivo, è stato trasferito ...Bimbo di 5 anni ferito a Gallipoli nel parco acquatico: le ultime notizie Il bambino di 5 anni è stato inizialmente ricoverato all’ospedale di Gallipoli, ma poi, con l’aggravarsi delle sue condizioni, ...Una corsa verso l’ospedale Di Cristina per cercare di salvare un bimbo di due anni e mezzo di Palermo che ha rischiato di annegare in una piscina in contrada Vicinale ...