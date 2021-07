Anche il Principe William carica l’Inghilterra in vista della finale (Di domenica 11 luglio 2021) Il Principe William ha inviato un videomessaggio diretto alla Nazionale inglese, protagonista in finale di Euro 2020 Dopo la Regina e Boris Johnson, arrivano altri auguri “ufficiali” indirizzati alla nazionale inglese. Ecco il testo del videomessaggio del Principe William, figlio di Carlo e Diana e futuro erede al trono, trasmesso da Sky Sport. «Gareth Southgate, Harry Kane, ma estendo a tutto la squadra. Avete fatto qualcosa di incredibile, prestazioni incredibili. Siete arrivati fin qui davvero come un gruppo, in cui ognuno è stato fondamentale, Anche chi ha lavorato dietro le ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 11 luglio 2021) Ilha inviato un videomessaggio diretto alla Nazionale inglese, protagonista indi Euro 2020 Dopo la Regina e Boris Johnson, arrivano altri auguri “ufficiali” indirizzati alla nazionale inglese. Ecco il testo del videomessaggio del, figlio di Carlo e Diana e futuro erede al trono, trasmesso da Sky Sport. «Gareth Southgate, Harry Kane, ma estendo a tutto la squadra. Avete fatto qualcosa di incredibile, prestazioni incredibili. Siete arrivati fin qui davvero come un gruppo, in cui ognuno è stato fondamentale,chi ha lavorato dietro le ...

