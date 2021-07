5 nuovi contagi in FVG domenica 11 luglio (Di domenica 11 luglio 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 1.405 tamponi molecolari sono stati rilevati 5 nuovi contagi con una percentuale di positività dello 0,36%. Sono inoltre 1.421 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali è stato rilevato 1 caso (0,07%). Nella giornata odierna non si registrano decessi; una persona è ricoverata in terapia intensiva, mentre i pazienti in altri reparti sono 4. I decessi complessivamente ammontano a 3.789, con la seguente suddivisione territoriale: 813 a Trieste, 2.012 a Udine, 671 a Pordenone e 293 a Gorizia. I totalmente guariti sono 103.086, i clinicamente guariti 8, mentre quelli in isolamento scendono a 208. Dall’inizio della ... Leggi su udine20 (Di domenica 11 luglio 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 1.405 tamponi molecolari sono stati rilevati 5con una percentuale di positività dello 0,36%. Sono inoltre 1.421 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali è stato rilevato 1 caso (0,07%). Nella giornata odierna non si registrano decessi; una persona è ricoverata in terapia intensiva, mentre i pazienti in altri reparti sono 4. I decessi complessivamente ammontano a 3.789, con la seguente suddivisione territoriale: 813 a Trieste, 2.012 a Udine, 671 a Pordenone e 293 a Gorizia. I totalmente guariti sono 103.086, i clinicamente guariti 8, mentre quelli in isolamento scendono a 208. Dall’inizio della ...

