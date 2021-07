Zoff | «Sangue freddo e cuore caldo | ecco come si vince a Wembley»

Advertising

acrashmarco : Zoff e i Leoni del ‘73: «Per gli inglesi eravamo camerieri, ricordo le lacrime di gioia» -

Dino, lei lo sa: come si vince a Wembley? " Come dicono nei film western: cuore caldo efreddo. Anche se quella volta nel 1973 era più difficile…". All'ingresso in campo vi gridavano ...La squadra dicontinua a serrare le fila, a sette minuti dalla fine entra Totti, ma il ... Gli orange rispondono con Stam, a cui ilfreddo non manca di certo. Meno la mira, per nostra ...Dino Zoff, ex storico portiere della Nazionale ed ex allenatore della Lazio, traccia la strada verso la vittoria. L'estremo difensore campione del mondo nel 1982 ha rilasciato un'intervista ...Dino Zoff, amarcord Italia Inghilterra: il mitico ex portiere ricorda la prima vittoria degli Azzurri a Wembley nel 1973 e presenta la finale di domani sera.