Tumori al seno, Speranza firma il decreto per i test genomici gratis (Di sabato 10 luglio 2021) Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha annunciato di aver firmato 'il decreto che finanzia con 20 milioni di euro i test genomici gratuiti per le donne con tumore al seno in fase precoce e in ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 10 luglio 2021) Il ministro della Salute, Roberto, ha annunciato di averto 'ilche finanzia con 20 milioni di euro igratuiti per le donne con tumore alin fase precoce e in ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Tumori al seno, Speranza firma il decreto per i test genomici gratis #tumore - zielulife2 : RT @MediasetTgcom24: Tumori al seno, Speranza firma il decreto per i test genomici gratis #tumore - cataldi_marco : RT @MediasetTgcom24: Tumori al seno, Speranza firma il decreto per i test genomici gratis #tumore - la_staxy : RT @MediasetTgcom24: Tumori al seno, Speranza firma il decreto per i test genomici gratis #tumore - teo_acm : RT @MediasetTgcom24: Tumori al seno, Speranza firma il decreto per i test genomici gratis #tumore -