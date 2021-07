Traffico Roma del 10-07-2021 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 10 luglio 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Studio Stefano Baiocchi incidente sul Raccordo Anulare in carreggiata interna tra le uscite Magliana i Pisana in direzione Aurelia disagi abbastanza contenuti raccomandiamo Naturalmente le dovute attenzioni sulla restante rete viaria non ci sono grossi impedimenti ildi casa un progressivo aumento sulle arterie in direzione del litorale laziale ci riferiamo naturalmente dalla Cristoforo Colombo nella Pontina su quest’ultima primi rallentamenti di lieve entità tra il raccordo il bivio per pratica di mare in direzione di Latina giornata di partenze per molti vacanzieri gli spostamenti contribuisce l’assenza ...