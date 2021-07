Tra Draghi e il ddl Zan. Un giro alla festa dell'Unità di Roma (Di sabato 10 luglio 2021) Le prime Feste dell'Unità dell'epoca post Covid. Siamo stati alla città dell'Altra economia, luogo storico della sinistra Romana, per entrare nel vivo della festa dem nella Capitale. Tra salsicce e patatine, i militanti ragionano sull'adesione al governo Draghi. "Non sappiamo a cosa porterà, ma dobbiamo riaffermare i nostri principi". E sul ddl Zan il candidato sindaco di Roma del centrosinistra Roberto Gualtieri ha le idee chiare. "Io l'ho votato", ci dice. Leggi su ilfoglio (Di sabato 10 luglio 2021) Le prime Feste'epoca post Covid. Siamo staticittà'Altra economia, luogo storicoa sinistrana, per entrare nel vivodem nella Capitale. Tra salsicce e patatine, i militanti ragionano sull'adesione al governo. "Non sappiamo a cosa porterà, ma dobbiamo riaffermare i nostri principi". E sul ddl Zan il candidato sindaco didel centrosinistra Roberto Gualtieri ha le idee chiare. "Io l'ho votato", ci dice.

