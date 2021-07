Thiago Motta: “Sono la persona giusta per lo Spezia. Ecco come mi ha convinto il club” (Di sabato 10 luglio 2021) Prima conferenza per Thiago Motta che quest’oggi è stato presentato ufficialmente come nuovo tecnico dello Spezia. Ecco le parole dell’ex centrocampista italo brasiliano che prenderà il posto di Vincenzo Italiano sulla panchina dei liguri: “Vogliamo iniziare lunedì e poi cercare di migliorarci tutti i giorni per arrivare nel miglior modo possibile. Italiano ha fatto un grande lavoro e ora ci Sono io, penso di cercare di migliorare la squadra, aumentare il livello del club e questa è la nostra priorità. come ha detto il direttore io Sono la ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 10 luglio 2021) Prima conferenza perche quest’oggi è stato presentato ufficialmentenuovo tecnico dellole parole dell’ex centrocampista italo brasiliano che prenderà il posto di Vincenzo Italiano sulla panchina dei liguri: “Vogliamo iniziare lunedì e poi cercare di migliorarci tutti i giorni per arrivare nel miglior modo possibile. Italiano ha fatto un grande lavoro e ora ciio, penso di cercare di migliorare la squadra, aumentare il livello dele questa è la nostra priorità.ha detto il direttore iola ...

