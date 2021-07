(Di sabato 10 luglio 2021) Milano, 10 lug. (Adnkronos) - I militari del Nucleo radiomobile della Compagnia die personale dei vigili del fuoco hanno trovato in un'area campestre vicino alla via Francana, all'interno di un canale di irrigazione, un 86enne affetto da patologia neurodegenerativa, che da venerdì pomeriggio si era allontanato dalla propria abitazione e la cui scomparsa era stata denunciata solo un'ora prima. L', infreddolito e in, ètrasportato per accertamenti al pronto soccorso del locale ospedale.

Advertising

Giorno_Pavia : Pavia, anziano scomparso da casa: ritrovato in stato confusionale -

Ultime Notizie dalla rete : Pavia anziano

IL GIORNO

, 10 luglio 2021 - E' stato ritrovato nella notte , un po' infreddolito e in stato confusionale, in un'area campestre alla periferia Est di, nella zona di via Francana. L', 86enne affetto da patologia neurodegenerativa, nel pomeriggio di ieri, venerdì 9 luglio, si era allontanato dalla propria abitazione , senza farvi più ...... Rescaldina, Senago, Dresano, Cesate, Cernusco sul Naviglio); -, 4 progetti, 288.920 euro (... SPORT, QUARTIERI, TRASPORTI, INFO , ECONOMIA, MODA TRUFFAMILANO, DE CORATO: CONTRO QUESTO ...Un uomo di 86 anni era scomparso ieri sera a Pavia: i carabinieri sono riusciti a trovarlo dopo un’ora dalla denuncia della sua sparizione ...PAVIA. Lo hanno trovato "infreddolito e in stato confusionale" in un campo di via Francana, a Pavia, ma vivo. Nella notte tra venerdì e sabato i carabinieri di Pavia hanno prestato le prime cure ...