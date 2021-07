Ospedale di Pistoia, il Centro Nazionale Trapianti inserisce la Nefrologia in una rete nazionale di eccellenze. (Di sabato 10 luglio 2021) La Nefrologia dell’Ospedale di Pistoia inserita dall’ISS nel percorso speciale. E’ la prima struttura di tutta l’AUSL Toscana Centro nella rete di prescrizione di esercizio fisico pre e post trapianto. La Nefrologia dell’Ospedale San Jacopo di Pistoia inserita in una rete nazionale di eccellenze. A premiare il costante impegno dell’equipe toscana è il Centro nazionale Trapianti (organo dell’Istituto Superiore di Sanità) ... Leggi su cityroma (Di sabato 10 luglio 2021) Ladell’diinserita dall’ISS nel percorso speciale. E’ la prima struttura di tutta l’AUSL Toscananelladi prescrizione di esercizio fisico pre e post trapianto. Ladell’San Jacopo diinserita in unadi. A premiare il costante impegno dell’equipe toscana è il(organo dell’Istituto Superiore di Sanità) ...

