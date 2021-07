Omicidio Moise: USA inviano agenti dell’FBI (Di sabato 10 luglio 2021) Gli USA hanno annunciato che invieranno agenti dell’FBI e del Dipartimento per la sicurezza nazionale per assistere le autorità haitiane nelle indagini sull’Omicidio del presidente Moise. Cresce l’instabilità politica ad Haiti. Joseph Lambert, leader del Senato di Haiti, è stato scelto come presidente ad interim. Resta anche incerta la situazione del premier ad interim. Omicidio Leggi su periodicodaily (Di sabato 10 luglio 2021) Gli USA hanno annunciato che invierannoe del Dipartimento per la sicurezza nazionale per assistere le autorità haitiane nelle indagini sull’del presidente. Cresce l’instabilità politica ad Haiti. Joseph Lambert, leader del Senato di Haiti, è stato scelto come presidente ad interim. Resta anche incerta la situazione del premier ad interim.

Advertising

periodicodaily : Omicidio Moise: USA inviano agenti dell’FBI #FBI #Moise #USA #Haiti @Billa42_ - Billa42_ : Omicidio Moise: USA inviano agenti dell’FBI - ALBERTOSEVERIN7 : RT @agambella: #Haiti La polizia ha arrestato 17, tutti colombiani e 2 americani, per l'omicidio del presidente Moise e sta cercando altri… - Piergiulio58 : Haiti, Usa inviano agenti Fbi per indagare su omicidio Moise. - BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: #Haiti, Usa inviano agenti Fbi per indagare sull'omicidio del presidente #Moise. -