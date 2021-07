Napoli, piantagione di cannabis in un’area demaniale: carabinieri distruggono 269 piante (video) (Di sabato 10 luglio 2021) I carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia, con il supporto di un velivolo del VII nucleo elicotteristi di Pontecagnano, hanno rinvenuto in un’area demaniale di Lettere, un’estesa piantagione di cannabis indica. Il campo, allestito lungo la dorsale dei Monti Lattari a Varo Chirico, era distribuito su due aree di coltivazione. 269 le piante rinvenute, tutte di altezza media di un metro e mezzo. Continuano le indagini per identificare chi avesse in gestione la coltivazione e risalire a coloro i quali avrebbero beneficiato del “raccolto” L'articolo proviene da Il Fatto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 luglio 2021) Idella compagnia di Castellammare di Stabia, con il supporto di un velivolo del VII nucleo elicotteristi di Pontecagnano, hanno rinvenuto indi Lettere, un’estesadiindica. Il campo, allestito lungo la dorsale dei Monti Lattari a Varo Chirico, era distribuito su due aree di coltivazione. 269 lerinvenute, tutte di altezza media di un metro e mezzo. Continuano le indagini per identificare chi avesse in gestione la coltivazione e risalire a coloro i quali avrebbero beneficiato del “raccolto” L'articolo proviene da Il Fatto ...

Advertising

fattidinapoli : Napoli: Lettere, piantagione di marijuana sequestrata e distrutta dai Carabinieri. Coltivati... -… - fattidinapoli : NAPOLI: LETTERE, PIANTAGIONE DI MARIJUANA SEQUESTRATA E DISTRUTTA DAI CA... - LaTorre1905 : Maxi sequestro: 9 tonnellate di #Marijuana in una piantagione di oltre 2mila metri quadri per ulteriori info clicc… - AndreaScaramuc1 : RT @SkyTG24: Pompei, scoperta piantagione di droga in area del parco archeologico - parliamdidroghe : RT @SkyTG24: Pompei, scoperta piantagione di droga in area del parco archeologico -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli piantagione Un 'Orto d'arte' di Gianni Angioletti a Villacanale di Agnone Qui e là, in mezzo ai solchi della piccola piantagione, l'orto evidenzia altri manufatti che ... incastonato in un portone in ferro battuto, due suggestivi panorami del Golfo di Napoli fatti in ...

Pompei, scoperta piantagione di marijuana vicino agli Scavi I carabinieri di Pompei (Napoli) hanno sequestrato una piantagione di marijuana impiantata da ignoti in un fondo demaniale acquisito dal parco archeologico di Pompei. I militari, durante un servizio di controllo del ...

Napoli, piantagione di cannabis in un’area demaniale: carabinieri distruggono 269 piante (video) Il Fatto Quotidiano Piantagione di marijuana sui Lattari: distrutti 269 fusti di cannabis Ennesimi colpo dei carabinieri ai narcos: piantagione di marijuana sui Lattari scoperta e distrutta. Vi erano ben 269 fusti di cannabis indica ...

Una piantagione di marijuana nel giardino di casa Nel giardino antistante la sua abitazione di Luni aveva nascosto una vera e propria piantagione artigianale di marijuana. C’erano piante molto alte, in casa poi aveva nascosto altre dosi dello stesso ...

Qui e là, in mezzo ai solchi della piccola, l'orto evidenzia altri manufatti che ... incastonato in un portone in ferro battuto, due suggestivi panorami del Golfo difatti in ...I carabinieri di Pompei () hanno sequestrato unadi marijuana impiantata da ignoti in un fondo demaniale acquisito dal parco archeologico di Pompei. I militari, durante un servizio di controllo del ...Ennesimi colpo dei carabinieri ai narcos: piantagione di marijuana sui Lattari scoperta e distrutta. Vi erano ben 269 fusti di cannabis indica ...Nel giardino antistante la sua abitazione di Luni aveva nascosto una vera e propria piantagione artigianale di marijuana. C’erano piante molto alte, in casa poi aveva nascosto altre dosi dello stesso ...